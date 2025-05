Ritardi nella consegna dei Lotti dell’Area PIP di Bracigliano: le contestazioni del Gruppo “Radici”

di Redazione ZON

Un’opera che a distanza di anni non vede ancora la conclusione. Nel giugno dello scorso anno, l’attuale Amministrazione Comunale comunicava alla cittadinanza di una quasi imminente consegna dei lotti. Detto, non fatto. Un ritardo che può essere compromettente per l’economia locale e per gli imprenditori che hanno investito in queste strutture. Il vero insediamento delle imprese sembra ancora lontano.

“I ritardi nella consegna dei lotti di questa importante infrastruttura qual è l’area Pip di Bracigliano – dichiarano i Consiglieri del Gruppo “Radici” – sta causando un inevitabile danno all’economia locale e limita le opportunità di sviluppo del nostro territorio. Le promesse fatte in passato sono state disattese, generando insoddisfazione tra gli imprenditori che attendono risposte concrete e soluzioni efficaci”.

“Già diverse ditte – dicono ancora i Consiglieri di “Radici” – hanno rinunciato ad insediarsi e si stanno trasferendo nei Comuni limitrofi ed altri ancora abbandoneranno Bracigliano per trasferirsi altrove. Dall’attuale amministrazione ci attendiamo maggiore trasparenza per conoscere le cause di questo ritardo. Solo attraverso un dialogo aperto e una maggiore attenzione alle esigenze di chi desidera investire e far crescere il nostro territorio, si potrà favorire un reale sviluppo economico”.

L’opera venne cantierizzata nel dicembre 2021 con il taglio del nastro dell’ex Sindaco Antonio Rescigno, in presenza dell’allora Presidente della Provincia Michele Strianese, del Vicepresidente della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola e di tanti Sindaci ed amministratori del circondario. Si tratta di circa 30mila metri quadrati dove sono stati realizzati otto lotti per favorire l’insediamento di attività artigianali e industriali.