Rob Brezsny: l’oroscopo che spopola sul web

Con tanto di compiti per casa, l’oroscopo di Rob Brezsny guadagna il primo posto sul web. L’oroscopo dell’Internazionale batte la concorrenza

Autore, astrologo e musicista, l’americano Rob Brezsny si guadagna un posto in prima linea grazia al suo oroscopo settimanale per l’Internazionale. La sua rubrica settimanale Free Will Astrology viene pubblicata dal 1980 ed è apparsa in 120 quotidiani.

Con tanto di compiti per casa, l’oroscopo di Rob Brezsny oggi è scritto in prima persona, puntando su un registro informale e più intimo con il lettore. Secondo Brezsny, l’astrologia sarebbe da intendere come ‘un linguaggio poetico dell’anima‘ e non come una scienza, più simile a ‘una poesia di Neruda, alle opere di Kandinsky o a una canzone di Nick Cave‘.

Brezsny: le opinioni

Secondo l’Utne Reader, l’oroscopo di Brezsny sarebbe “un mix di spontanea poesia, di politica irriverente e, infine, un raffinato inganno“, mentre The New York Times lo definisce “superficiale, prepotente e poco chiaro“. A tal proposito Brezsny dichiarava: “La mia missione è salvare la gente dal genocidio dell’immaginazione“, ricordando al Times che, il suo “obiettivo segreto è di essere un poeta che viene pagato per fare poesia“. Brezsny ha poi aggiungo: “Io predico il presente. Non credo a chi predice il futuro“.

L’oroscopo di Rob Brezsny

Come compiti per casa, Brezsny chiede al lettore: “Dimmi come ti piace di più“. Non a caso l’oroscopo internazionale di Brezsny della settimana sembra focalizzarsi proprio su questo aspetto della vita: la ricerca del piacere. Nel dettaglio l’oroscopo sul “presente” di Brezsny prevede:

Ariete

Rob Brezsny dice: “Nella sua poesia Litany, Billy Collins, dell’Ariete, dice di essere “il suono della pioggia sul tetto”. Sostiene anche di essere “la luna tra gli alberi, la carta che vola in un vicolo, il cesto di castagne sul tavolo della cucina e la stella cadente”. Mette in chiaro, però, di non essere “il pane e il coltello” sulla tavola né il “calice di cristallo e il vino”. E tu, Ariete, cosa sei esattamente? Sei, come suggerisce Collins, “la rugiada sull’erba mattutina, la ruota ardente del sole e gli uccelli che si alzano in volo dalla palude”? È un ottimo momento per inventare una tua versione di questa fantasiosa autobiografia.”

Toro

“Perché tenere un diario, se non per esaminare la propria sporcizia?”, scriveva la poeta Anne Sexton. In effetti lei aveva molta sporcizia da esplorare, compresi gli abusi commessi sulle figlie. Ma la maggior parte di noi non ha bisogno di concentrarsi così ossessivamente sui propri aspetti sgradevoli. Tenere un diario può anche servire a scoprire la nostra capacità di maturare e le nostre ricchezze inutilizzate. Le prossime settimane, Toro, saranno un periodo favorevole per una profonda introspezione che libererà poteri finora attivati solo parzialmente“.

Gemelli

“Il giornalista Sam Anderson racconta con meraviglia il progetto della sua bambina: una piccola struttura di plastica a forma di cupola che ospita una comunità di coccinelle. Tutto quello di cui hanno bisogno è “un po’ di uva passa inzuppata nell’acqua”. Non penso che dovresti essere sempre spartano come quelle coccinelle, Gemelli, ma forse dovrai esserlo temporaneamente. Il mio consiglio? Non considerarlo un problema ma un’opportunità per scoprire quanto puoi essere resistente e pieno di risorse. Le abilità che imparerai e perfezionerai con il tempo non avranno prezzo“.

Cancro

“La poeta Linda Hogan, del Cancro, afferma che non le piace essere arida. Vuole essere come “un albero che beve la pioggia”. Penso che ogni cancerino sogni di essere immerso in sensazioni coinvolgenti, inondato da desideri intimi, e di fluttuare al ritmo del canto dell’anima. Le prossime settimane saranno il periodo ideale per assaporare questi piaceri primordiali. Forse dovresti evitare un’inondazione, ma penso che una cascata sarebbe perfetta“.

Leone

“L’attrice Lupita Nyong’o, protagonista del film 12 anni schiavo, ha elogiato il regista Steve McQueen. Le piaceva il fatto che le dicesse: “Sbaglia, e poi sbaglia meglio”. Perché? “Un ambiente in cui si può sbagliare è magico”, ha detto. Le ha permesso di sperimentare, di spingersi oltre i suoi limiti e di concentrarsi sulla fedeltà al personaggio che interpretava, piuttosto che sforzarsi di essere una “brava attrice”. Penso, Leone, che questi siano ottimi princìpi da tenere a mente nelle prossime settimane“.

Vergine

“Wayne Shorter, della Vergine, è un leggendario sassofonista e compositore jazz. Attivo da più di sessant’anni, ha collaborato con artisti straordinari come Miles Davis e Herbie Hancock. Il New York Times lo ha descritto come “il più grande compositore jazz vivente per piccoli gruppi e forse il più grande improvvisatore”. La prodigiosa bassista Tal Wilkenfeld, che ha 53 anni meno di lui, racconta di uno spettacolo in cui si sono esibiti insieme. Poco prima di salire sul palco, Shorter le si è avvicinato e, vedendo che era nervosa, le ha sussurrato: “Suona l’eternità”. Ti offro lo stesso consiglio, Vergine. Nei prossimi giorni cerca di essere senza tempo. Immergiti nei sentimenti più intensi che riesci a immaginare. Affidati alla tua anima immortale“.

Bilancia

“La scrittrice Paula McLain, della Bilancia, afferma che la parola “paradiso” deriva dall’antico termine persiano pairidaeza, che significa “giardino recintato”. Questo le fa pensare che fare promesse ed essere fedeli alle nostre intenzioni è il modo migliore per rendere felici le persone a cui teniamo. Il paradiso ha bisogno di muri! Per coltivare con cura la libertà abbiamo bisogno di disciplina. Se vogliamo esprimerci con gioia, dobbiamo concentrarci su obiettivi specifici. Te lo dico, Bilancia, perché è un momento cruciale per lavorare sulla costruzione e il rafforzamento della tua personale versione del paradiso“.

Scorpione

“Nel caveau sotterraneo della banca d’Inghilterra sono conservati migliaia di lingotti d’oro da 12,7 chili. Per accedere al tesoro i banchieri usano chiavi di metallo lunghe quasi un metro e pronunciano una password segreta in un microfono. Secondo la mia lettura dei presagi astrali, Scorpione, in questa fase potrai accedere a una fonte di ricchezza più metaforica ma comunque notevole. Come? La chiave è una scena che ha cominciato a formarsi di recente nella tua mente. Simboleggia un futuro trionfo o una svolta nella tua vita. La password è “vigoroso rigore”.

Capricorno

“Il lessicografo Jonathon Green cita i termini gergali usati nell’ottocento per definire l’atto sessuale: rinfresco orizzontale, strimpellare, fare gazzarra, fare un giro al Monte del Piacere, suonare la piva di corno sotto le coperte e il mio preferito: fandango de pokum. In accordo con le tue potenzialità astrologiche, nelle prossime quattro settimane ti consiglio di sperimentarli tutti. In altre parole, prova a cambiare il tuo approccio alla gratificazione della libido. Se non hai un partner, fallo da solo, con un angelo o nella tua vita di fantasia“.

Acquario

“Se un amante o un coniuge fa continuamente fantasie su di te, forse non è del tutto sintonizzato sul vero te. Forse si sofferma sull’immagine che ha di te al punto da perdere di vista chi sei veramente e cosa stai facendo. Può succedere anche ad altri alleati, non solo amanti e coniugi. Potrebbero essere così presi dalle loro fantasie da aver perso contatto con la meraviglia in continua evoluzione che sei. Questa è la cattiva notizia, Acquario. La buona notizia è che le prossime settimane saranno decisive per correggere queste distorsioni e goderti la nuda verità su di te“.

Pesci

“Il critico d’arte Walter Pater descriveva così lo stile dell’artista Michelangelo, dei Pesci: “Dolcezza e forza, piacere con sorpresa, un’energia nel concepire che sembra andare oltre le leggi della forma, recuperando, tocco dopo tocco, una bellezza che di solito si trova solo nella semplicità della natura”. Stavo aspettando l’arrivo di aspetti astrologici che ti permettessero d’incarnare questa descrizione, ed eccoli qui. Congratulazioni! Per i prossimi tredici giorni ti visualizzerò come una fonte di grazia rinfrescante, come un tesoro fluido che emana raffinata bellezza e selvaggia innocenza“.