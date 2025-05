Roccapiemonte, al CoMVass la Fanfara dei Carabinieri e l’Amministrazione Pagano “restituisce” la palestra agli studenti

di Redazione ZON

Una giornata indimenticabile per gli studenti dell’Istituto Comprensivo Mons. Vassalluzzo – CoMvass di Roccapiemonte.

Stamane momenti emozionanti per la presenza della Fanfara del 10° Reggimento dei Carabinieri “Campania” di Napoli nell’ambito del progetto “Note di Legalità” e, subito dopo, per quella del Sindaco Carmine Pagano, dell’Assessore Ferrentino e del Vicesindaco Fabbricatore che hanno ufficialmente “restituito” ai ragazzi la palestra dell’Istituto. L’Amministrazione Pagano ha dovuto effettuare interventi di manutenzione e ristrutturazione a seguito dei quali la palestra è tornata ad essere agibile e fruibile per la pratica sportiva e altri possibili eventi.

“Uno spazio che da troppo tempo era chiuso, con lavori che si sono protratti nel tempo per via di importanti e non semplici lavori da realizzare, nel corso degli stessi sono emerse altre criticità che abbiamo affrontato con un impegno massimo. Finalmente la rinnovata palestra del CoMVass è realtà, sono davvero soddisfatto e spero che diventi di nuovo il cuore pulsante di tante attività per gli studenti” ha dichiarato il Sindaco Carmine Pagano.

Tornando al progetto “Note di Legalità”, i carabinieri della Fanfara del 10° Reggimento Campania hanno sfilato per le strade attigue all’Istituto Comprensivo in via Pigno e sono stati accolti dai bambini della scuola dell’infanzia tra un tripudio di bandiere, esibendosi subito dopo nel piazzale della scuola con il coinvolgimento dei giovani allievi della scuola secondaria di I grado suonando pezzi di musica contemporanea e classica.