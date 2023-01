Roccapiemonte, al via al progetto “Teatro inclusivo 2023”

Il Comune di Roccapiemonte, nell’ambito delle iniziative rivolte all’Area Anziani, ha aderito al progetto “Teatro Inclusivo 2023” che prevede la partecipazione di n. 20 anziani residenti per ogni spettacolo previsto nel Cartellone Teatrale di Airone Comunicazione all’Auditorium di Sant’Alfonso di Pagani.

La partecipazione agli spettacoli teatrali è gratuita per le persone interessate.

“L’entusiasmo con cui i miei concittadini hanno partecipato alle precedenti edizioni della rassegna teatrale di Airone Comunicazione, è il segnale inequivocabile di aver raggiunto un obiettivo importante, non semplice e tanto meno scontato, cioè aver donato un sorriso, in questo difficile periodo storico, alle persone anziane. In qualità di Sindaco di Roccapiemonte, sono orgoglioso di aver contribuito, con il progetto Teatro Inclusivo, ad alimentare la passione per la cultura, in questo caso attraverso il teatro e la musica, che sono alla base della kermesse organizzata dai fratelli Mino e Giovanni Pepe. Ai due giovani imprenditori va il mio ringraziamento, e quello della comunità rocchese, per continuare a credere in questo progetto, che ci permette di tornare a vivere una realtà che fa rima con normalità, facendo trascorrere qualche ora lieta a cittadini che per tanto, troppo tempo, hanno invece dovuto attenersi alle rigide regole e alle chiusure causate dalla pandemia. Buon teatro a tutti e buon divertimento” ha dichiarato il Sindaco di Roccapiemonte Carmine Pagano.

Sul sito istituzionale dell’Ente l’avviso e il modello di domanda.