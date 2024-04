Rocco Hunt torna a Salerno e abbraccia i suoi fan con un caffè a Piazza della Libertà

di Redazione ZON

Ieri pomeriggio, una folla si è riunita in Piazza della Libertà a Salerno per un caffè offerto da Rocco Hunt, il celebre rapper di Santa Margherita.

Secondo quanto riportato dal quotidiano “La Città”, il rapper ha trasformato la Piazza sul mare in un punto d’incontro per i suoi fan e per molti curiosi desiderosi di incontrare l’artista e celebrare il suo nuovo singolo “Musica italiana”. Munito di un carrettino appositamente preparato e in sosta a pochi metri dalla Stazione Marittima Zaha Hadid, Rocco Hunt ha accolto numerosi partecipanti, che sono accorsi in una giornata dalle temperature tipicamente estive per scattare selfie, chiedere autografi e gustare il caffè promesso sui social nei giorni precedenti.

Il passaparola è stato rapido e molti hanno affollato Piazza della Libertà e le zone circostanti già dalle prime ore del pomeriggio, tra cui numerosi giovani, bambini e famiglie.