Roma-Napoli, le probabili formazioni del big match dell’11° turno

Roma-Napoli si sfidano nel match valido per l’11° turno della Serie A. Pastore verso l’esclusione, ritorno da ex per Manolas; le probabili formazioni

Allo Stadio Olimpico, Roma-Napoli si sfidano nel match valido per l’11° turno della Serie A. Nell’ultimo turno i giallorossi hanno sconfitto 4-0 l’Udinese in inferiorità numerica, cogliendo la seconda vittoria consecutiva dopo quella contro il Milan. In classifica i giallorossi sono saliti al 4° posto con 19 punti.

Gli azzurri invece vengono da due pareggi consecutivi, l’ultimo in casa contro l’Atalanta, match che ha suscitato mille polemiche per l’arbitraggio. In classifica la squadra di Ancelotti è quinta a 18 punti insieme a Lazio e Cagliari.

Le probabili formazioni di Roma-Napoli