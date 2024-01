Ruggi, Cgil Fp: urge nuovo parcheggio

di Rita Milione

Il Segretario Generale FP CGIL Antonio Capezzuto e la RSU FP CGIL in una nota, inviata al Direttore Generale, – come riporta il quotidiano Le Cronache – sollecita di realizzare al più presto un altro parcheggio a raso per l’azienda ospedaliera universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona.

La richiesta: “Realizzare al più presto il parcheggio a raso in area d’intervento 2 per il plesso Ruggi di Salerno. Pur apprezzando il lavoro svolto per la realizzazione del parcheggio in area d’intervento 1, e considerato che i posti auto a tutt’oggi non sono ancora sufficienti a soddisfare le esigenze dei lavoratori”.