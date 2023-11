Ruggi, conclusa la campagna di screening gastro bilio pancreatici

di Redazione ZON

Si è conclusa ieri la seconda delle due giornate di screening gratuiti per le patologie gastro bilio-pancreatiche, organizzate dalla U.O.C di Chirurgia Generale dell’AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, Diretta dal Prof. Alessandro Puzziello e promosse dai Lions Club Branch Salerno Minerva del Club Principessa Sichelgaita Salerno. Un evento che ha voluto sottolineare l’importanza della prevenzione soprattutto verso determinate patologie maligne e benigne che impattano maggiormente sulla popolazione.

Nei due giorni dedicati, il 17 ottobre e il 7 novembre, alcuni laboratori dell’Azienda hanno accolto i tantissimi utenti che si sono sottoposti alle indagini mediche, alle ecografie e alle visite, svolte dal professore Puzziello e dai giovani specializzandi medici. ‘A causa delle tante richieste ricevute, non abbiamo potuto dare le risposte necessarie ad accontentare tutti’, dichiara infatti il prof. Puzziello, che nel ringraziare la Direzione Strategica del Ruggi per la possibilità datagli, i Lions Club Branch Salerno Minerva con il suo presidente, l’ematologa dottoressa Laura Mettivier e i giovani medici che lo hanno affiancato, da appuntamento a gennaio per un altro evento di screening gratuiti affinché la possibilità di partecipazione sia maggiormente estesa alla popolazione.