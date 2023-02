Sabato Grasso con Retake e Voglio un Mondo Pulito insieme per l’ambiente

di Germana Giardullo

La cooperativa sociale Galahad si prepara ad accogliere, il 25 febbraio 2023, Retake Salerno e Voglio un Mondo Pulito, per promuovere una giornata di sensibilizzazione ambientale nel quartiere di Matierno, a Salerno, dove è operativo il Centro per la Legalità fondato e gestito dagli stessi volontari di Galahad. L’incontro tra le associazioni si terrà presso l’oratorio della parrocchia Nostra Signora di Lourdes che, in sinergia con il Centro per la Legalità, porta avanti azioni educative e solidali nel quartiere collinare cittadino.

Obiettivi

L’obiettivo della manifestazione è di riqualificare una delle aree di Matierno che versa nel degrado e promuovere un modo più sano e rispettoso degli altri per vivere e festeggiare insieme il Carnevale, generalmente visto come semplice momento di sfogo a sfondo vandalico. Gli utenti del Centro per la Legalità (minori del quartiere e giovani stranieri) e i piccoli che frequentano la parrocchia, quindi, supportando Retake Salerno e Voglio un Mondo Pulito ripuliranno la zona, fornendo un prezioso esempio di cittadinanza attiva per la comunità tutta.

E’ previsto anche un momento ludico per i più piccoli che saranno affidati alle mani esperte di una truccatrice di Retake o potranno sfidarsi alle “Olimpiadi Retake” rafforzando la loro sensibilità ambientale. Infine, insieme a un giovane apicoltore locale, Gianluca Mucciolo, Retake consegnerà una casetta degli impollinatori personalizzata dall’artista salernitana Annalisa Spatola, alla Parrocchia come segno di amicizia e comunione d’intenti con gli abitanti del quartiere.

In questa occasione, verranno donati alla Parrocchia, per i ragazzi del quartiere, anche un canestro e dei faretti solari a led, sponsorizzati dalla Fater. Sarà un’importante occasione anche per pianificare insieme ai direttivi delle realtà territoriali le prossime iniziative da svolgere in città per promuovere una cittadinanza solidale e il valore dei beni comuni.

Programma

ore09:00 – Accoglienza e incontro tra le associazioni

ore 09:30 – Inizio pulizia nelle aree di Matierno individuate e trucco e Olimpiadi Retake per i più piccoli

ore 10:30 – Riunione Operativa tra le associazioni per la pianificazione di progetti comuni

ore 11:30 – Consegna casetta impollinatori, faretti a led solare e canestro e Saluti finali

Ulteriori informazioni

Retake fornisce un’assicurazione per l’evento per tutti i volontari partecipanti

Saranno coinvolte tutte le associazioni, collettivi, comitati di quartiere del territorio

Info su Retake

RETAKE è un movimento spontaneo di cittadini, no-profit e apartitico, che promuove la qualità, la vivibilità e il decoro delle città, mantenendone e migliorandone la bellezza in un percorso di collaborazione tra cittadini, operatori economici e istituzioni, nella cornice del principio di sussidiarietà (art. 118 della Costituzione).

Opera tramite un insieme di eventi di mobilitazione civica, progetti educativi e partenariati pubblico-privati e coinvolge tutte le componenti della società nella cura e nel rispetto della città, incoraggiando la diffusione del senso civico e la responsabilità di ogni cittadino nel contribuire alla crescita civile ed economica della propria città.

Nel 2018 la Presidenza della Repubblica Italiana ha conferito l’onorificenza di “Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana” alla fondatrice di Retake Roma e l’Attestato d’Onore di “Alfiere della Repubblica Italiana” al più giovane socio di Retake Roma, riconoscendo nell’Associazione un esempio di “impegno civile, di dedizione al bene comune e di testimonianza dei valori repubblicani”.

L’associazione Retake è presente in oltre 40 città in Italia.

Referenti Retake Salerno: Sara Petrone e Dario Renda.

Retake a Salerno agisce in collaborazione con Voglio un mondo pulito, referente: Ciccio Ronca.