Saldi Yoox 2022: quando hanno inizio e cosa acquistare

I consumatori non attendono altro: i saldi ormai stanno per partire. Anche Yoox non sarà immune dall’avvio dei saldi e si trasformerà in un punto di ritrovo di migliaia di acquirenti pronti a fare affari e a rinnovare interamente il guardaroba.

Lo start per i saldi estivi 2022 su Yoox è il 2 luglio esattamente come per il resto delle attività commerciali. A partire da quella data, quindi, prenderanno il via sconti davvero interessanti per tutti coloro i quali intendono acquistare nuovi capi d’abbigliamento delle firme più note del panorama internazionale.

I saldi estivi 2022 su Yoox dureranno, come sarà per tutte le attività commerciali, ufficialmente sei settimane. C’è anche da dire, però, che il brand offre a tutti i suoi clienti la possibilità di acquistare periodicamente una selezione di capi a prezzi ridotti. Si tratta dei capi ormai fuori stagione oppure di merce di magazzino rimasta invenduta.

Su Yoox troveranno ciò che cercano tanto gli adulti, uomini e donne, quanto i bambini. Infatti, il brand è pronto a vestire tutta la famiglia con le firme degli stilisti più importanti del settore moda. i medesimi capi possono essere acquistati altrove? Probabilmente sì.

La differenza è che solo su Yoox vengono proposti, oltre agli sconti vantaggiosi e alla possibilità di utilizzare i coupon sconto, anche ulteriori vantaggi, quali la spedizione gratuita o interessanti omaggi.

Codici sconto Yoox: come ottenerli

Chi ha intenzione di sfruttare la possibilità di utilizzare sul prossimo ordine un codice sconto Yoox non dovrà altro che seguire delle semplici indicazioni per ottenere quello migliore. Uno dei codici sconto più sfruttati è quello legato alla Newsletter.

L’iscrizione alla Newsletter di Yoox, infatti, consente di utilizzare un servizio di aggiornamento continuo da parte del brand. La newsletter ha la funzione di inviare le news legate alle promozioni, alle novità e agli sconti del brand e iscrivendosi a questo servizio si otterrà uno sconto.

Il coupon viene inviato direttamente sulla mail e può essere utilizzato sul sito web ufficiale.

Altri coupon possono essere ottenuti, sempre all’interno dello shop ufficiale. Infatti, Yoox mette a disposizione degli internauti dei YooxCode periodici utilizzabili in determinati periodi dell’anno. Altri codici sconto? Sono quelli reperibili sui social network.

Divenendo fan o membro della community di Yoox o ancora semplicemente seguendo la pagina è possibile ottenere degli sconti lampo pensati per i frequentatori dei social network. Ancora buoni? Certo! Infatti, altri codici sconto Yoox sono ottenibili iscrivendosi ai canali di messaggistica istantanea.

Per gli iscritti il brand prevede alcuni sconti esclusivi con durata di tempo limitato.

Saldi e buoni Yoox: possono essere usati assieme?

La risposta è: sicuramente sì. Il bello dei saldi stagionali, in particolar modo di quelli estivi, è proprio la possibilità di sfruttare la percentuale di sconto prevista per la merce in saldo e a essa aggiungerci un’ulteriore percentuale prevista invece dal coupon.

Il risultato è un acquisto conveniente e a un prezzo davvero piccolo. Sebbene Yoox preveda l’emissione di buoni sconto in tutti i periodi dell’anno e per le più disparate occasioni, l’utilizzo di un codice sconto durante i saldi estivi 2022 non fa altro che implementare il risparmio e consentire l’acquisto di un maggior numero di capi a poco prezzo.

Saldi estivi: come evitare i falsi saldi

In Italia, sono le associazioni che proteggono i consumatori dalle frodi e dalle truffe, basti ricordare Federconsumatori, a ricordaci come comportarsi nel periodo dei saldi stagionali e a cosa fare attenzione per evitare di essere raggirati.

Anzitutto, l’associazione dei Consumatori sottolinea l’importanza di stabilire, prima di cominciare a fare acquisti, un budget di spesa oltre il quale non si può andare. Dopodiché, l’elemento essenziale che non dovrebbe esser mai perso di vista è il prezzo originale del prodotto che si intende comperare.

Per verificare che uno sconto sia davvero valido è necessario confrontarlo con il prezzo originale. Per eseguire tale confronto basta effettuare una ricerca su internet. Sarà, quindi, sufficiente verificare il prezzo presente su diversi store online per poi stabilire quale sia il costo più conveniente.

Altro elemento da non sottovalutare è la presenza di sconti eccessivi, sin dalle prime battute dei saldi: spesso, chi propone sconti superiori al 60%, nasconde qualcosa. Gli sconti elevati sono assolutamente accettabili e sovente si riferiscono a merce e articoli delle stagioni passate.

La vendita di questi prodotti non crea alcun problema ed è assolutamente legittima, purché opportunamente segnalata.

Altra verifica che si può eseguire è quella che riguarda la percentuale di sconto: è necessario appurare che la percentuale proposta corrisponda al prezzo scontato indicato. Diffidare poi di tutti quei commercianti che non vogliono che la loro merce sia testata: quand’è così c’è sempre qualcosa che non va.

Chi è vittima di una truffa o di una vendita non corretta deve sempre denunciare l’accaduto ai vigili urbani e all’associazione dei consumatori.

Per effettuare un reclamo, comunque è sempre meglio conservare accuratamente lo scontrino fiscale.