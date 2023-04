Salernitana-Inter, il piano traffico in vista del match

di Redazione ZON

Scattano i divieti di sosta e fermata e di transito lungo le arterie stradali che costeggiano lo Stadio Arechi in vista del match Salernitana-Inter che si disputerà Venerdì 4 aprile, alle ore 17.00. Il Comune di Salerno ha divulgato i dettagli del piano traffico previsto:

Visti gli adii 6, 7 e 158 del vigente Codice della Strada; ORDINA per i motivi esposti in narrativa, per il giorno 7 aprile 2023 l’adozione dei seguenti provvedimenti:

1)- Sottopasso di fronte ospedale San Leonardo – Piazzale Bottiglieri (altezza rotatoria Piazzale Settembrino) Via Degli Uffici Finanziari incrocio Via Allende – Via Dei Carrari Via Prudenza – Via Fangarielli – Viale Pastore – Viale Giacumbi – Area di parcheggio riservato alla tifoseria ospite – Area di parcheggio antistante il complesso “The Space”Area antistante Novotel a)- a far tempo dalle ore 7.00 e sino all’avvenuto deflusso degli spettatori è istituito il divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata per tutti i veicoli, fatta eccezione per i soli residenti; b)- a far tempo dalle ore 13.00 e sino all’avvenuto deflusso degli spettatori è istituito il divieto di circolazione per tutti i veicoli, fatta eccezione per i soli residenti.

2)- Sottopasso di fronte Ospedale San Leonardo – Sovrappasso Via dei Carrari – Via Fangarielli, angolo Via Degli Uffici Finanziari in direzione stadio Arechi_ • a far tempo dalle ore 13.00 e sino all’avvenuto deflusso degli spettatori è istituito il divieto di transito pedonale fatta eccezione per i soli residenti ;

3)- dalle ore 13.30 fino alle ore 17.00 è istituito il senso unico di circolazione con direzione di marcia occidente – oriente sulla Via S. Allende (tratto rotatoria Novotel — Viale Schiavone). Di conseguenza con medesima fascia oraria i veicoli transitanti sulla Via S. Allende e provenienti dalla rotatoria Wenner con direzione occidente, giunti all’altezza di Viale Schiavone non potranno proseguire oltre.

4)- dalle ore 13.30 alle ore 17.00 i veicoli in uscita da Viale De Marco e Viale Schiavone hanno obbligo di svolta a sinistra.

5)- dalle ore 13.30 fino alle ore 17.00 è altresì istituito, per i veicoli provenienti dalla Via Gen. Clark con direzione oriente, giunti all’altezza della rotatoria Novotel, l’obbligo di proseguire diritto sulla Via Allende.

6)- dalle ore 18.15 e fino all’avvenuto deflusso della tifoseria, i veicoli provenienti dalla Via Lungomare Colombo con direzione oriente, giunti all’altezza della Traversa Romano, hanno l’obbligo di svolta a sinistra eccetto i residenti .

7)- Qualora si rendesse necessario adottare ulteriori provvedimenti, atti a meglio disciplinare la circolazione e la sosta sulle aree interessate, il Comando di Polizia Municipale è autorizzato a provvedere con immediatezza.

8)- I provvedimenti di cui sopra saranno resi noti all’utenza interessata mediante il posizionamento di apposita segnaletica stradale.