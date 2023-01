Salernitana: niente pienone contro il Napoli, 20mila allo stadio

Per Salernitana – Napoli il sold out non ci sarà, a differenza di quanto accaduto in occasione della gara con il Milan. All’Arechi saranno 20mila o poco più gli spettatori che assisteranno dal vivo a Salernitana-Napoli.

Niente pienone allo stadio

A frenare il pienone sugli spalti hanno contribuito diversi fattori, a cominciare dal caro biglietti. Ma nella scelta di seguire la partita a casa davanti alla tv devono aver inciso anche il maltempo (durante l’orario della partita sono annunciati pioggia e temperature molto rigide) e le restrizioni che, per ragioni di ordine pubblico, sono state imposte dalla Questura, e che hanno impedito anche l’apertura del settore ospiti della Curva Nord.