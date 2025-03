Salerno, 16enne estorce denaro e usa violenza con la fidanzatina

di Redazione ZON

Il 12 marzo i Carabinieri della Stazione di San Cipriano Picentino hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere presso l’Istituto Penale Minorile di Nisida emessa, su richiesta di questa Procura della Repubblica, dal G.I.P. del Tribunale per i minorenni di Salerno nei confronti di un 16enne indagato per i reati di atti persecutori, estorsione e lesioni personali aggravate nei confronti della fidanzata minorenne.

Il provvedimento cautelare è ovviamente suscettibile di impugnazione e le accuse così formulate saranno sottoposte al vaglio del giudice nelle fasi ulteriori del procedimento.