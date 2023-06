Salerno, 62enne ex poliziotto muore sul lungomare

di Antonio Jr. Orrico

Il lungomare di Salerno si dimostra, ancora una volta, luogo pericoloso soprattutto per la strada. In appena sedici mesi, infatti, sul litorale sono state rinvenute quattro vittime, di cui l’ultima solamente ieri. Si tratta di un poliziotto in pensione, il quale aveva 62 anni, tale M.M. Nonostante l’introduzione della segnaletica nuova e dei controlli con autovelox, nulla ha potuto impedire l’impatto fatale e una nuova vittima.

L’uomo, stando a quanto riportato da “Il Mattino“, viaggiava in sella ad una moto, quando all’improvviso è stato tamponato da un’automobile per cause in corso di accertamento. Nell’impatto è stato scaraventato a terra battendo la testa, in modo tale che per lui non si potesse più fare nulla. L’impegno dell’amministrazione pubblica nel rendere più sicura la strada e per potenziare la segnaletica, in modo tale da fermare le auto in modo intelligente, sembra non sia servito, finora.

Anche l’introduzione dell’Autovelox sul lungomare di Salerno, per ora, non ha sortito gli effetti sperati. L’ultimo salernitano a perdere la vita è stato l’84enne Michele Tabano, travolto l’1 febbraio mentre attraversava la strada sul Lungomare Marconi. Il 3 settembre del 2022 a perdere la vita su via Allende è stato il 18enne vietrese, Manuel Colonnese.

A giugno dell’anno scorso su via Lungomare Marconi, in sella ad una moto, è stato il 23enne Luigi Ferruzzi a perdere la vita. Il 28 agosto, invece, è deceduta in ospedale dopo una settimana di agonia una donna brasiliana di 59 anni, investita da un’automobile all’altezza del Grand Hotel mentre attraversava la strada.