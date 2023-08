Salerno, aggredisce Carabinieri durante un controllo e si dà alla fuga: arrestato

di Redazione ZON

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Salerno, nei giorni scorsi hanno tratto in arrestato, in flagranza di reato, per violenza, minacce, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, F. A.

L’uomo, a seguito di un controllo alla circolazione stradale, si è dato alla fuga e una volta bloccato si è rifiutato di fornire le proprie generalità, aggredendo un militare.