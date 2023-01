Salerno, aggredito agente della Polizia Municipale

Un uomo, già noto alle Forze dell’Ordine, ha aggredito un agente della Polizia Municipale a Salerno. Il sindacato Csa Fiadel chiede un rafforzamento delle misure di sicurezza per gli agenti. Di seguito le parole del segretario della Csa Fiadel provinciale di Salerno, Angelo Rispoli:

“Siamo solidali con l’agente della polizia municipale che, giovedì mattina, è stato aggredito da un uomo già noto alle forze dell’ordine in piazza Vittorio Veneto a Salerno. Questo sindacato da tempo chiede un rafforzamento delle misure di sicurezza per il personale impegnato nei servizi di controllo in strada”. Così Angelo Rispoli, segretario generale della Csa Fiadel, è intervenuto sull’ennesima aggressione ai danni di un agente della polizia municipale di Salerno.

“Si lavora in condizioni difficili e lo sappiamo tutti. A partire dalla caserma, che non ha locali adeguati per le attività. Ma anche sul fronte veicoli la questione è critica. Non abbiamo un mezzo idoneo per trasportare i fermati. Questo è il motivo per cui, sempre giovedì mattina, l’agente ha subito danni anche una volta fermato l’uomo in piazza Vittorio Veneto. Quest’ultimo, nonostante le manette, ha mosso il sedile del guidatore, causando altri problemi all’agente già aggredito. Il Comune di Salerno non può più fare finta di niente. Si dia dignità a questi lavoratori“.