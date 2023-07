Salerno, auto si ribalta in via Pietro Grifone: conducente illeso

di Antonio Jr. Orrico

Un improvviso fuori programma. Un incidente stradale si è verificato questa mattina a Salerno, in via Pietro Grifone, nei pressi del quartiere Torrione. Un’auto, per ragioni che non sono ancora state chiarite da chi è stato chiamato sul posto per fare i rilievi, si è ribaltata sulla carreggiata. Stando alle prime fonti ufficiali, il conducente alla guida avrebbe perso il controllo improvvisamente e l’Opel su cui viaggiava si sarebbe ribaltata.

Fortunatamente, dopo lo spavento improvviso, il conducente è rimasto illeso dall’incidente e non ha riportato con sé nessuna ferita. Grazie alla presenza dei sanitari del 118, ha però preferito recarsi in ospedale per un controllo a seguito dell’impatto. Sul posto, per l’occasione, sono giunti anche gli operatori di “Strade Sicure“, che si occupano proprio del soccorso in occasione di incidenti stradali di vario tipo.

Oltre ai soccorsi, l’allerta ha subito un’estensione anche nei confronti della polizia locale di Salerno, che si è subito recata sul posto. Inoltre, c’è stato spazio anche per il pronto intervento da parte dei volontari del soccorso, che hanno trasportato in ospedale il conducente della vettura per accertamenti. Gli operatori di Strade Sicure Service si sono subito diretti sul posto per il ripristino del tratto stradale. Fortunatamente, non ci sono stati feriti, e il conducente della vettura ha preso solamente tanto spavento, senza avere ripercussioni sul suo stato fisico.