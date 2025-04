Salerno, auto si ribalta nella notte in Via Salvatore Calenda

di Redazione ZON

Paura nella notte a Salerno, dove una Fiat 500 con a bordo due ragazzi si è ribaltata per motivi ancora da chiarire. L’incidente è avvenuto intorno all’una e mezza in via Salvatore Calenda, nella parte alta della città.

Nell’impatto è rimasta ferita una giovane, soccorsa immediatamente dai sanitari del 118. Sul luogo del sinistro sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno lavorato fino alle 4 del mattino per mettere in sicurezza l’area e rimuovere il veicolo incidentato.

Le dinamiche dell’accaduto sono attualmente al vaglio delle autorità competenti.

Fonte: Salernonotizie.it