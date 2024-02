Salerno, auto si ribalta sulla Tangenziale: conducente trasportata in ospedale

di Rita Milione

Attimi di paura nel tardo pomeriggio di ieri sulla Tangenziale di Salerno, dove un’automobile si è ribaltata dopo un impatto con le barriere laterali. Velocemente, sul posto sono giunti i sanitari del 118 e le Forze dell’Ordine per effettuare le indagini.

La conducente – come riporta il quotidiano La Città – è stata trasportata in ospedale ma pare non abbia riportato alcuna ferita. Rallentamenti al traffico per qualche minuto.