Salerno, auto svaligiata dai ladri: residenti terrorizzati

di Antonio Jr. Orrico

Con la concomitanza delle feste, riprendono anche gli atti beceri che minano la stabilità di una comunità. I residenti di Torrione, a Salerno, hanno vissuto ancora una volta atti di criminalità sulla loro pelle. Il quartiere, che una volta era tranquillo, non smette di fare paura. In concomitanza con i festeggiamenti di Halloween, infatti, nel parcheggio nei pressi di Forte La Carnale, un’auto è stata vandalizzata e completamente svaligiata.

A denunciare il furto e l’atto di vandalismo è stata la stessa proprietaria dell’auto. La donna, una giovane trentenne che aveva trascorso un’allegra serata con gli amici a Salerno, ha dichiarato di aver subito un grave furto e di essere ancora scossa dall’accaduto. Infatti, oltre agli ingenti danni del veicolo, il portabagagli conteneva importanti materiali da lavoro ed effetti personali.

La vittima ha dichiarato: “Ho sempre pensato di poter parcheggiare l’auto qui e poter stare tranquilla.”

A farle eco, successivamente, è una sua amica, che si scaglia contro le istituzioni: “Purtroppo ormai camminiamo con la paura, anche le strade che prima mi davano sicurezza e tranquillità, non sono più tali, non se ne può più. Non c’è più ordine, non ci sentiamo più al sicuro, le forze dell’ordine ed il comune dovrebbero provvedere al più presto.”

Si alza, dunque, anche una flebile protesta nei confronti dell’ordine pubblico.