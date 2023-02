Salerno: bimbo morto al Ruggi, fatale un’aritmia

Il bimbo di 5 mesi di Perdifumo morto all’ospedale di Salerno è stato stroncato da una aritmia ventricolare. E’ stato questo l’esito dell’esame autoptico – come riporta “Il Mattino” – eseguito nel pomeriggio di ieri presso l’ospedale di Battipaglia.

La morte del piccolo

Il piccolo è deceduto una settimana fa mentre i genitori lo stavano riportando all’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno. Da verificare se ne soffriva già quando ha lasciato l’ospedale di Salerno dove era stato ricoverato per nove giorni e da dove era stato dimesso solo 24 ore prima del decesso. La mamma prima di lasciare l’ospedale avrebbe più volte riferito ai sanitari della pediatria di Salerno che il suo bimbo non stava bene, ma per i medici poteva tornare a casa.