Salerno, caduta calcinacci su Via Irno, interrotta la viabilità

di Chiara Gioia

Tensione questo pomeriggio, lungo la strada centrale Irno, nel centro di Salerno. Intorno alle ore 13.30, alcuni calcinacci si sono staccati dal ponte ferroviario che sovrasta parte della strada, colpendo un’automobile in transito. La conducente per fortuna è rimasta illesa. L’incidente però ha mandato in tilt il flusso, essendo la strada molto trafficata.

Giunti sul posto i vigili del fuoco per le verifiche del caso, e gli agenti della Questura di Salerno: il tratto di strada è stato interdetto per consentire ai caschi rossi le operazioni di spicconatura del ponte.