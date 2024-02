Salerno, svelata la causa della rissa a Pastena

di Antonio Jr. Orrico

Un’aggressione improvvisa. Nel corso della Festa di Carnevale, a Salerno, due giovani a Pastena sono stati aggrediti da altri. I ragazzi si trovavano nella Zona Orientale della città. Entrambi sono stati feriti in volto e sono finiti in ospedale nella serata di ieri dopo una violenta zuffa in via Santa Margherita. I Carabinieri hanno reso noto la dinamica interna alla rissa, che è inerente alla festa affrontata lo scorso martedì.

Infatti, da ciò che sembra, alcuni giovani che si trovavano in strada con altri amici per festeggiare il Carnevale avrebbero gettato addosso a dei passanti coriandoli e schiuma colorata. Il figlio di uno delle persone colpite a Salerno ha iniziato a inveire e aggredire i giovani, da qui la rissa con almeno otto ragazzi coinvolti. Il ragazzo che ha dato origine all’aggressione si sarebbe poi dileguato.