Salerno, chiuso fino al 30 settembre il sottopasso di via Santi Martiri Salernitani: lavori al Trincerone Ovest

di Redazione ZON

A partire dalle 8:30 del 29 agosto fino alla sera del 30 settembre, il sottopasso tra Via Santi Martiri Salernitani e Via Dalmazia sarà chiuso al traffico veicolare e pedonale per interventi di copertura del Trincerone Ovest.

I divieti includono il transito di autobus e autocarri sopra i 35 quintali in via Santi Martiri Salernitani, e l’istituzione di un senso unico in via Diaz, con direzione mare-monti. Inoltre è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli dalle ore 07:00 del giorno 29 agosto 2024; la sosta verrà consentita sul lato sx dell’istituito senso di marcia.

Mentre a ⁠Viale Ruggero Moscati (rampa in discesa adiacente Via Gonzaga):è istituito il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata per tutti i veicoli dalle ore 07:00 del giorno 29/08/2024 e sino alla serata del 31/07/2025.

Segnaletica e percorsi alternativi saranno predisposti dall’impresa esecutrice.