Salerno: chiusura parchi e cimiteri a causa del forte vento

di Filomena Volpe

Oggi, mercoledì 15 marzo 2023, il sindaco di Salerno ha disposto un’ordinanza. Il primo cittadino– come ben si evince dal comunicato stampa- ha ordinato, a tutela della cittadinanza, la chiusura dei Parchi, dei Giardini Pubblici e delle aeree cimiteriali a causa di “venti localmente forti..”.

Salerno, chiusura parchi e cimiteri: gli orari

La sopracitata chiusura è prevista dalle 15 di oggi, 15 marzo, fino alle 20:00 di giovedì 16 marzo.

Chi potrà accedere in questi luoghi, in via del tutto eccezionale?

Il sindaco, inoltre consente, in via del tutto eccezionale ed esclusiva, l’accesso nei Parchi e nei Giardini Pubblici al solo personale tecnico, per verificare le condizioni delle alberature presenti.

L’invito del sindaco

Il sindaco, quindi, invita tutta la popolazione ad attenersi alle norme comportamentali di prudenza e cautela previste nel caso di avviso di allerta meteo per rischio idrologico e per forti raffiche di vento.

Ulteriori informazioni

Il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Perentorio del Comune di Salerno e trasmesso alla Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo di Salerno, nonché ai Servizi comunali competenti.