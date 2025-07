Salerno Classica, IncontriAMO la Musica: Tutti i Colori della Musica

di Redazione ZON

Presenta

Classico e popolare: da Mozart ai giorni nostri

Clarinetti: Raffaele e Nicola Bertolini

Quartetto Salerno Classica

Venerdì 18 luglio

Museo Diocesano di Salerno – Ore 20:30

Biglietto: PostoRiservato – €12 + diritti

Info: +39 392 8435584 – [email protected]

Elogio del clarinetto con Raffaele e Nicola Bertolini

Secondo appuntamento della stagione estiva Salerno Classica, in programma venerdì 18 luglio alle ore 20:30 nell’atrio del Museo Diocesano. Protagonisti i due solisti al clarinetto, Raffaele e Nicola Bertolini, accompagnati dal Quartetto Salerno Classica.

In scaletta: due quintetti di Mozart e Weber, brani di musica klezmer firmati da Bela Kovacs e Giora Feidman, e la Fantasia per clarinetto basso di Michele Mangani.

L’evento, parte della rassegna diretta da Costantino Catena e organizzata dall’Associazione Gestione Musica (presieduta da Francesco D’Arcangelo), è realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Campania, Salerno Sacra e con il patrocinio morale del Comune di Salerno e della Fondazione della Comunità Salernitana.

Un viaggio nel tempo tra capolavori e tradizioni

Mozart inaugura la serata con il suo celebre Quintetto per clarinetto e archi K581, una pagina di rara bellezza e profondità emotiva. Segue l’omaggio a Giacomo Puccini con Crisantemi, elegante elegia composta nel 1890 in una sola notte in memoria del Duca di Savoia.

Spazio poi alla Fantasia per clarinetto basso e archi di Michele Mangani, dedicata a Rocco Parisi: una partitura ricca di colori, che celebra la forza evocativa del suono e la libertà creativa della musica d’autore.

Il Quintetto di Carl Maria von Weber – in particolare l’Adagio – sarà interpretato da Nicola Bertolini: un brano ricco di eleganza e brillantezza, che fonde elementi classici e preromantici in un dialogo musicale intimo e coinvolgente.

Finale klezmer con:

Sholem Aleichem Rov Feidman! di Bela Kovacs

Let’s be happy di Giora Feidman

Due brani che raccontano la storia e le emozioni del popolo ebraico attraverso un linguaggio musicale vibrante e commovente, tra assoli virtuosistici e ritmi travolgenti.

Prossimo appuntamento

Domenica 20 luglio 2025 – Ore 20:30

Atrio del Museo Diocesano di Salerno

Tributo ad Astor Piazzolla: “Milongando… l’arte del tango”

Con l’Ensemble Meridies: