Salerno, compi il tuo gesto d’amore: dona il sangue

La manifestazione “Dona con Amore” è promossa dall’Associazione Donation Italia in collaborazione con Rete dei Giovani per Salerno, Pro Loco Salerno Città Visibile APS, ESN Salerno, LIPU Salerno, Banca Etica Salerno, Ass. Giovani CISL Salerno, Ass. Avalon, Ass. Salerno Mia, Ass. per la Cultura del Turismo, con il patrocinio dell’Azienda Ospedaliera OO.RR. San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona.

“Anche quest’anno si rinnova l’appuntamento con la solidarietà per promuovere e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della donazione del sangue. Quale migliore occasione per concludere la settimana di San Valentino con un gesto d’amore, suggellato da un prelievo di un po’ del nostro sangue, per aiutare gli altri e … anche noi stessi!”

L’appuntamento è sabato 18 febbraio 2023 alle ore 10 presso il centro immunotrasfusionale, ospedale di Salerno, per un grande gesto d’amore e solidarietà: “Donare il Sangue”.