Salerno, continuano i lavori su Corso Vittorio Emanuele e vie limitrofe

di Redazione ZON

Proseguono senza sosta i lavori di riqualificazione su Corso Vittorio Emanuele, nel cuore di Salerno. Gli operai sono attualmente impegnati sull’ultimo tratto del progetto, compreso tra Piazza Portanova e l’incrocio con via dei Principati, dove è già stata collocata l’armatura per la prima sezione del cantiere.

Parallelamente, altri interventi stanno interessando diverse arterie centrali della città: via Dei Principati, via del Cilento, via Quaranta e via Papio, dove sono in corso i lavori di rifacimento del manto stradale.

Fonte: SalernoToday