Salerno Costa d’Amalfi, da marzo 2025 verso Vienna con Ryanair

di Redazione ZON

Ryanair annuncia una novità importante per i viaggiatori: a partire dal 30 marzo 2025 sarà attivo un volo diretto che collegherà l’Aeroporto Costa d’Amalfi di Salerno con l’aeroporto Vienna-Schwechat. I voli saranno operativi due volte a settimana, il mercoledì e la domenica, con gli orari consultabili sul sito ufficiale dell’aeroporto salernitano.

Un’occasione per scoprire Vienna

Il nuovo collegamento rappresenta un’opportunità per i salernitani di visitare la capitale austriaca, celebre per il suo straordinario patrimonio artistico, culturale e storico. Città natale o di residenza di figure come Mozart, Beethoven e Freud, Vienna incanta i turisti con luoghi simbolo come il palazzo di Schönbrunn, antica residenza estiva degli Asburgo.

Fonte: SalernoToday