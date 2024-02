Salerno, danneggiata la sede di Telecolore

di Rita Milione

Danneggiata questa mattina la sede dell’emittente televisiva Telecolore in via Palestro a Salerno. Sul posto gli agenti della Sezione Volanti della Polizia di Stato e gli uomini della Scientifica. La nota del direttore Franco Esposito:

“Questa mattina ignoti hanno preso di mira l’ingresso della sede di Telecolore, in Via Palestro, a Salerno. Un uomo ha chiesto di entrare con la forza per parlare della situazione della Salernitana. Al diniego dei colleghi, successivamente questa persona ha preso una pietra, ha distrutto il citofono, ha divelto una delle videocamere di sorveglianza, ha danneggiato e girato altre videocamere, e rovesciato un cestino portaoggetti situato dinanzi all’ingresso. Sul posto gli agenti della Sezione Volanti della Polizia di Stato e gli uomini della Scientifica. Nessuno ci metterà il bavaglio. Continueremo a raccontare i fatti e ad esprimere liberamente le nostre opinioni “, sottolinea con forza Franco Esposito, direttore di Telecolore.