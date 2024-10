Salerno, esplosione notturna sveglia i residenti di via Medaglie d’Oro: indagini per tentato furto

di Redazione ZON

Alle 2:17 di notte, un fragoroso boato ha interrotto il sonno dei residenti di via Medaglie d’Oro, a Salerno. Allertati dal rumore, alcuni abitanti hanno notato vetri infranti sulla strada e hanno subito avvisato i carabinieri, che sono intervenuti tempestivamente per avviare le verifiche. L’ipotesi attualmente al vaglio è quella di un tentativo di furto in un negozio locale, che si andrebbe a sommare ad altri episodi simili registrati negli ultimi mesi.

I cittadini della zona chiedono ora un rafforzamento delle misure di sicurezza, inclusi maggiori controlli e un’illuminazione più efficace, considerate le condizioni di scarsa visibilità e la vicinanza alla tangenziale che potrebbero agevolare atti criminali.

Fonte: Salernonotizie.it