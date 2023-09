Salerno: il programma dei festeggiamenti per San Matteo

di Antonio Jr. Orrico

Si è tenuta oggi, 7 settembre 2023, presso il Salone degli Stemmi del Palazzo Arcivescovile di Salerno, la presentazione dei solenni festeggiamenti in onore di San Matteo Apostolo, Patrono della nostra città. Ad illustrare il calendario degli appuntamenti, l’Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, S.E. Monsignor Andrea Bellandi: “I festeggiamenti tradizionali del nostro Santo Patrono Matteo Apostolo possano infondere rinnovata speranza a tutto il popolo salernitano, in questo tempo che richiede a ciascuno di noi di riscoprire gli autentici valori della nostra tradizione e di guardare a quei testimoni che ci hanno trasmesso il Vangelo e la fede nel Signore Gesù, quali pilastri essenziali per realizzare più decisamente una convivenza umana vissuta all’insegna della fraternità, della ricerca del bene comune e dell’accoglienza di tutti”,

Presente, in rappresentanza dell’amministrazione comunale di Salerno, anche la Vice Sindaca Paky Memoli. L’intera Comunità Diocesana e la Città di Salerno, dunque, si preparano ad onorare San Matteo. Di seguito, il programma dei Solenni Festeggiamenti del Santo Patrono di Salerno.

Tra le novità di quest’anno, il ripristino del Triduo Solenne e della tradizionale raccolta della Manna. Questo è il liquido conservato sotto l’altare dedicato al Santo nella Cripta della Cattedrale, anticamente raccolto il 6 Maggio. Si tratta del giorno della traslazione delle Reliquie di San Matteo, mentre il 21 Settembre è il giorno dedicato al santo.

L’11 Settembre vi sarà l’Omaggio Floreale alla città, mentre le celebrazioni saranno il 12 e il 17 alla Cattedrale Primaziale. Il Triduo Solenne avrà luogo dal 18 al 20 Settembre. La Solennità si concretizzerà il prossimo 21 Settembre. Vi sarà la tradizionale processione alle 18 e la Santa Messa presso la Cripta alle 22.

Il 20 Settembre, alle ore 21, presso il Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno si terrà la prima rappresentazione dell’Oratorio Sacro “Matteo, Apostolo di Cristo” per soli, coro e orchestra.