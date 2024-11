Salerno, furto di energia da 29.000 euro: sequestrato ristorante sul Lungomare Trieste

di Redazione ZON

In data 12 novembre u.s., personale dell’U.P.G.S.P. e della Squadra Mobile della Questura di Salerno, ha proceduto al sequestro preventivo d’urgenza di un’attività commerciale nel settore della ristorazione, situata sul Lungomare Trieste cittadino, per il reato di furto di energia elettrica.

Secondo l’ipotesi accusatoria operata dalla polizia giudiziaria, all’esito delle verifiche effettuate presso il predetto esercizio, sarebbe stata riscontrata la manomissione di due contatori dell’energia elettrica che avrebbe determinato un’erogazione non contrattualizzata pari a euro 29.000 euro.