Salerno, furto attrezzi da lavoro: donna ai domiciliari

di Antonio Jr. Orrico

Il 22 gennaio, i Carabinieri della Stazione di Salerno Duomo hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare personale degli arresti domiciliari emessa, dal Tribunale di Salerno – Sezione Riesame, su richiesta di questa Procura, nei confronti di I. N., per furto aggravato, in quanto, secondo l’ipotesi accusatoria nel marzo 2023, l’indagata, in concorso con altro complice, già destinatario di analoga misura cautelare, si sarebbe appropriata di diversi attrezzi da lavoro professionali, da un furgone in sosta, per un valore di diverse migliaia di €.

Il provvedimento cautelare è ovviamente suscettivo di impugnazione e le accuse così formulate, saranno sottoposte al vaglio del giudice nelle fasi ulteriori del procedimento.