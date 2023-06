Salerno: furto in un negozio di abbigliamento, ladri inseguiti da un cittadino

di Adelaide Senatore

Furto in un negozio a Salerno sul Corso Vittorio Emanuele nella giornata di oggi 19 giugno. I ladri hanno fatto irruzione per poi scappare con la refurtiva. Tuttavia, le urla della titolare vittima del furto sono state udite da un cittadino presente sul posto che ha inseguito i malviventi, raggiungendoli sul Corso Garibaldi e facendosi riconsegnare parte della refurtiva, come riporta Salernonotizie.