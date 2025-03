Salerno, il Palazzetto dello Sport diventa realtà: lavori al via a breve

di Redazione ZON

Dopo anni di attesa, il Palazzetto dello Sport di Salerno è pronto a prendere forma. Il via libera definitivo ai lavori è ormai imminente: ieri, l’assessore ai lavori pubblici Dario Loffredo, insieme al dirigente del settore, ha ufficializzato l’approvazione del progetto definitivo con una determina pubblicata sul sito del Comune. Come riportato dal quotidiano Il Mattino e da Salernonotizie.it, il progetto diventerà esecutivo nelle prossime settimane, dopo le ultime verifiche tecniche.

L’opera, finanziata dalla Regione Campania con oltre 35 milioni di euro, rappresenta un investimento strategico per la città, non solo in ambito sportivo. Il nuovo impianto avrà una capienza di circa 5.300 posti a sedere sulle tribune, a cui si aggiungeranno 1.200 posti nel parterre.

Oltre a ospitare grandi eventi sportivi, il Palazzetto sarà un punto di riferimento per congressi, eventi culturali e attività ludiche, consolidando Salerno come polo attrattivo per manifestazioni di livello nazionale e internazionale.