Salerno, in pista per l’inclusione: successo per la IV edizione del “Testimone di Roberto” allo stadio Vestuti

di Redazione ZON

Si è conclusa ieri, allo stadio Donato Vestuti di Salerno, la quarta edizione del “Testimone di Roberto”, la staffetta 4×100 che ha visto protagonisti 32 ragazzi autistici, suddivisi in sette batterie colorate come l’arcobaleno. Le staffette hanno coinvolto studenti di nove istituti scolastici della provincia, insieme allo Smaldone e a un gruppo di giovani adulti del Deltaplano, per un totale di oltre 600 partecipanti tra alunni, insegnanti e assistenti.

Le scuole presenti:

Ipseoa “Virtuoso”;

IC “Barra Mari”;

IC “Monterisi Don Milani”;

IC “Pellezzano”;

IC “Picentia Pontecagnano”;

I Circolo Didattico “Nocera Superiore”;

IC “Don Milani Giffoni Valle Piana”;

“Alfano I”;

Liceo “De Sanctis”.

La manifestazione è iniziata con un emozionante giro di campo dei partecipanti, ciascuno con il proprio striscione, aperto dal messaggio dell’associazione “Autismo Ogni Giorno APS”: “Autismo: fateci vedere il futuro”.

Grande entusiasmo ha accompagnato la gara, sia in pista che sugli spalti. Un momento toccante si è avuto con la premiazione dei genitori di Roberto Conforti, a cui è stata consegnata una targa dall’assessore comunale alle Politiche Sociali Paola De Roberto.

L’evento, promosso da Autismo Ogni Giorno APS e realizzato con il supporto di Atletica Salerno Vis Nova, ha potuto contare sulla collaborazione del Comune di Salerno, il Gruppo Forte, il Deltaplano, Galdieri Rent e il patrocinio dell’ASL Salerno.

Obiettivo dell’iniziativa non è stato solo celebrare una giornata di sport, ma ribadire con forza il valore dell’inclusione quotidiana, sostenendo percorsi educativi, sociali e sportivi continui per i ragazzi autistici, che spesso necessitano di supporto costante.

Prossimi appuntamenti: ottobre, con la quinta edizione del “Testimone di Roberto” e la StraSalerno Autismo.