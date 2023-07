Salerno, inizio centro estivo 2023 “Summer Experience”

di Rita Milione

Lunedì 10 luglio 2023 inizierà il Centro Estivo “Summer Experience” organizzato dal Comune di Salerno e dall’Associazione di Promozione Sociale “Osservatorio sui minori”. Le attività saranno dedicate a giovani utenti dai 6 ai 14 anni dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 15:00 fino al 21 luglio 2023.

Il Centro Estivo coinvolgerà giovani per un totale di circa N 30 tra bambini e ragazzi. Sono previste una serie di giornate presso il parco acquatico Aquafarm Via Spineta Nuova a Battipaglia, il Lido White Beach Via dei Navigatori Pontecagnano Faiano, la fattoria Nonno Nanni Via Mare Adriatico Pontecagnano Faiano ed i Campetti di calcio della Chisa del S. Rosario di Mariconda.

Grazie alla nuova collaborazione tra il Comune di Salerno e l’Osservatorio sui minori sarà possibile per tanti giovani occupare parte del loro tempo estivo stando insieme, godendo di mare, piscina, partite di calcio, attività ludiche tutte iniziative che gli permetteranno di essere stimolati e di trascorrre alcune settimane serene. Ringraziamo il Sindaco, Vincenzo Napoli e l’Assessore alle Politiche Sociali Paola De Roberto per la possibilità che danno a questi giovani.