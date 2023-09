Salerno, report Coldiretti: boom di iscritti agli istituti agrari

di Adelaide Senatore

L’anno scolastico prende il via con una sorprendente crescita delle iscrizioni negli istituti agrari, un fenomeno che si distingue nettamente dal declino delle iscrizioni nelle scuole superiori. Questi dati sono stati rivelati dalla Coldiretti Salerno, sottolineando un crescente interesse nei confronti dell’agricoltura, considerata un solido percorso professionale capace di generare opportunità lavorative e di sviluppo personale.

Secondo l’associazione, questo aumento delle iscrizioni rappresenta anche una buona notizia per il settore agricolo in generale. Enzo Tropiano, direttore della Coldiretti, ha affermato che il settore richiede nuove competenze acquisite attraverso un’istruzione di alta qualità e un’integrazione tra diverse discipline. Gli istituti agrari, grazie alla loro ampia e interdisciplinare offerta formativa, stanno diventando più attraenti per gli studenti e registrano un numero inferiore di abbandoni scolastici.

Questo interesse per l’agricoltura si riflette anche nell’ambito universitario, dove si osserva un notevole aumento delle iscrizioni alle facoltà di agraria e ai corsi legati all’agricoltura.

Coldiretti sottolinea inoltre che il futuro delle scuole agrarie è promettente, evidenziando un tasso di occupazione del 73% in Italia, appena un anno dopo aver conseguito il diploma di maturità quinquennale. Questo aumento delle opportunità lavorative è attribuibile alla crescita di nuove professioni nel settore primario, con circa il 70% delle imprese giovanili che si dedicano a attività multifunzionali, come l’agriturismo, le fattorie didattiche, gli agriasili, la vendita diretta dei prodotti tipici e la trasformazione aziendale.

Tropiano ha continuato affermando che c’è una crescente domanda di lavoratori sia per le figure professionali tradizionali che per le nuove professioni all’interno delle aziende agricole. In un momento in cui il mercato del lavoro attraversa una crisi e l’idea che l’industria e il commercio possano garantire un posto a tutti è in declino, l’agricoltura moderna e multifunzionale rappresenta una prospettiva concreta per il futuro.