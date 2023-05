Salerno, la Guardia Costiera impegnata in attività di controllo sulla filiera ittica

di Rita Milione

Nella giornata odierna, martedì 23 maggio, i militari della Guardia Costiera di Salerno, nell’ambito dei controlli sulla filiera della pesca, hanno intercettato due pescherecci intenti a pescare con reti del tipo “a strascico” non conformi alla normativa vigente che mira a tutelare le risorse marine e la biodiversità del Mar Mediterraneo.

Gli attrezzi posti sotto sequestro, all’esito del controllo, sono risultati infatti alterati al fine di rendere gli stessi meno selettivi nei confronti degli esemplari inferiori alla taglia minima prevista dalla legge, impedendone la crescita e la riproduzione, con grave danno per la risorsa ittica con lo scopo di massimizzare i profitti. Nei confronti dei trasgressori sono state elevate sanzioni amministrative per un importo pari a 4000,00€. I militari hanno inoltre posto sotto sequestro il prodotto ittico illecitamente catturato che è stato donato ad uno degli enti caritatevoli della città di Salerno.

L’operazione rientra nello svolgimento delle attività istituzionali della Capitaneria di porto – Guardia Costiera di Salerno eseguita in aderenza alle indicazioni del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto e della Direzione Marittima di Napoli, quale elemento fondamentale per la salvaguardia dell’ecosistema marino, della salute dei consumatori e per il sostegno degli operatori del settore pesca che operano nella legalità.