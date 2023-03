Salerno, la mostra “L’impronta e il filo” alla Biblioteca Provinciale

di Rita Milione

Questa sera ,9 marzo, alle ore 18,00 nel salone Cerenza della Biblioteca Provinciale di Salerno viene inaugurata la mostra “L’impronta e il filo – Le Edizioni dell’Ombra alla Biblioteca Provinciale di Salerno” a cura di Massimo Bignardi. Saranno presenti il Consigliere Provinciale di Salerno con delega alle Politiche Culturali Francesco Morra, la Dirigente del Settore Reti e Sistemi Culturali Gioita Caiazzo, il docente dell’Università di Siena Massimo Bignardi, il giornalista Marcello Napoli.

“L’impronta e il filo” è una mostra di librini a tiratura limitata stampati a mano con caratteri mobili e torchi manuali che abbinano brevi testi in versi o in prosa a immagini ottenute con tecniche di stampa quali l’acquaforte e/o la xilografia. Le edizioni dell’Ombra, create nel 1992 da Gaetano Bevilacqua, si sviluppano sulla base di tecniche tradizionali, ormai messe in pratica solo da piccoli gruppi di appassionati che tentano di mantenere vivo il processo della stampa manuale.

“Durante la mostra – dichiara il Consigliere Morra – sono programmate visite guidate per gli alunni delle Scuole Medie coinvolti nel progetto LIBROFORUM, con la possibilità di sperimentare la stampa tipografica grazie ad un piccolo laboratorio allestito nell’area della mostra. I ragazzi potranno usare tirabozze manuale e caratteri mobili in legno”.

La mostra resterà aperta dal 9 al 31 Marzo 2023, dal lunedì al venerdì, nell’orario 10-15 e durante gli incontri programmati: