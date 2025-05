Salerno lancia il Forum Mediterraneo del Turismo Sostenibile: prima tappa il 13 maggio

di Redazione ZON

Il prossimo 13 maggio (Stazione Marittima, ore 09.00) il Propeller Club di Salerno presenterà il Forum Mediterraneo del Turismo Sostenibile. La manifestazione, in programma il 5 e 6 marzo 2026, si candida ad appuntamento annuale incentrato sul dialogo tra istituzioni, operatori del settore e comunità locali per la promozione di un turismo realmente sostenibile nel bacino del Mediterraneo.

FMTS26 prevede una prima giornata dedicata a tavole rotonde e approfondimenti scientifici dedicati a tematiche come la biodiversità, l’impatto delle infrastrutture turistiche e il delicato rapporto tra porti e città. Il secondo giorno si focalizzerà sulle strategie di sviluppo turistico sul territorio salernitano con analisi e confronti tra gli stakeholder su potenzialità, opportunità e best practices.

“FMTS26 e tutte le attività propedeutiche ad esso, come il convegno del 13 maggio prossimo, puntano a favorire un dibattito più articolato e intersettoriale sulle principali sfide che dovrà affrontare il comparto nei prossimi anni,” spiega il presidente del Propeller, Maurizio De Cesare (in foto). “Con la presentazione ufficiale della manifestazione diamo il via ad una serie di iniziative che prepareranno il terreno di discussione per FMTS26 e coinvolgeranno tutta la filiera del turismo nazionale ed internazionale”.

La prima tappa di avvicinamento a FMST26 – “L’impatto dei flussi turistici sull’area mediterranea” – riguarderà il tema dell’impatto dei flussi turistici sul territorio. Nello specificò si parlerà di come le politiche degli enti, associazioni, operatori del trasporto passeggeri, cabotaggio costiero, crociere ed autostrade del mare, e delle infrastrutture territoriali, quali ad esempio terminal portuali e porti nautici, possano incidere per renderlo più sostenibile