Salerno: arrestato latitante siriano coinvolto in traffico internazionale di droga

di Adelaide Senatore

I finanzieri del comando provinciale di Salerno hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di T.A.K, 63enne siriano, come si legge sulle pagine de Il Mattino, allo stato latitante. L’uomo, secondo quanto riportato da SalernoToday, è indagato per traffico internazionale di sostanze stupefacenti. I fatti si ricollegano al sequestro di oltre 17 tonnellate tra captagon ed hashish, nel giugno del 2020, nel porto di Salerno, nascosto in alcuni containers commerciali provenienti dalla Siria presso lo scalo commerciale e diretti in Arabia Saudita e in Libia.

E’ ipotizzata anche una rete criminale consolidata dedita al traffico internazionale di captagon vicina alle autorità siriane, con agganci al porto di Latakia dove esisterebbe una potente cellula delinquenziale coordinata da una serie di soggetti che, a vario titolo, curerebbero l’invio di ingentissime partite di stupefacente.