Salerno, lavori alla rete idrica: sospensione dell’acqua mercoledì 16 aprile in diverse strade

di Redazione ZON

Nell’ambito dell’intervento per la “Riduzione delle perdite nella rete di distribuzione dell’acqua, digitalizzazione e monitoraggio” nel Comune di Salerno, è prevista una sospensione temporanea dell’erogazione idrica mercoledì 16 aprile 2025, dalle ore 14:00 alle ore 20:00.

Le zone coinvolte

Il disservizio interesserà le seguenti strade:

Via L. Orofino: civici dispari da 1 a 57 e pari da 4 a 32

Piazza M. Ricciardi: civici da 1 a 9

Via P. Grisignano: civici dispari da 3 a 25

Via G. Aurofino

Via A. Aurofino

Via G. Berta

Via C. Santoro

Via A. Rotondo

Via M. Rossi: civici dal 2 al 28

Via A. Falvo: civici dispari da 1 a 13 e civico 2/1

Avvertenze per gli utenti

Al termine dell’intervento, l’acqua potrebbe presentarsi torbida o opalescente. Si tratta di un fenomeno temporaneo che non pregiudica la potabilità: per eliminarlo, è sufficiente lasciare scorrere l’acqua per alcuni minuti prima dell’utilizzo.

Fonte: SalernoToday