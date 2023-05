Salerno, lavori in Via Rafastia il 24 maggio

di Adelaide Senatore

Salerno, programmati per mercoledì 24 maggio gli interventi di manutenzione straordinaria in via Rafastia. Durante il periodo dei lavori l’erogazione idrica sarà interrotta il mercoledì dalle 9:00 alle 15:00 nella stessa via Rafastia.

Si informa che durante la fase di ripristino dell’erogazione idrica, nonostante l’acqua mantenga i requisiti di potabilità, potrebbe apparire torbida e opalescente. Questo fenomeno può essere risolto facendo scorrere l’acqua dal rubinetto prima di utilizzarla