Salerno, lotta alla contraffazione: sequestrati un opificio e macchinari di sartoria per la fabbricazione di prodotti natalizi

di Redazione ZON

Nei giorni scorsi la Guardia di Finanza di Salerno, a seguito di controlli in materia di contraffazione e tutela della proprietà industriale, ha sottoposto a sequestro penale un opificio nel comune di Pagani.

A seguito di mirate indagini, appostamenti e pedinamenti, le Fiamme Gialle della Compagnia di Scafati sono riuscite a ricostruire una filiera di produzione di articoli natalizi contraffatti individuando, appunto, un capannone con annesso deposito, operante in quel settore.

Nel corso delle operazioni di servizio, sono stati individuati 6 lavoratori, risultati essere “irregolari”, intenti alla cucitura di calze per l’Epifania, con l’utilizzo di 9 macchinari di sartoria (quali cucitrici, tagliacuci, ricamatici) strumentali alla produzione dei capi contraffatti, risultati essere complessivamente più di 45 mila, riportanti il marchio di vari noti brand.

Al riguardo, è stato appurato che gli articoli individuati venivano prodotti senza licenza, in frode ai soggetti di riferimento pertanto si procedeva al sequestro penale dei prodotti contraffatti e del materiale preventivo della fabbrica, oltre che di tutto l’occorrente per il confezionamento della merce, già pronta per essere immessa sul mercato, avrebbe prodotto un illecito guadagno di oltre 200 mila euro.

Il titolare dell’azienda è stato deferito a questa Procura della Repubblica per la fabbricazione di prodotti contraffatti, aggravata dalla sistematicità e dall’organizzazione dei mezzi predisposti per lo svolgimento dell’attività illecita con la recidiva reiterata specifica.

Si evidenzia che il procedimento penale verte ancora nelle fasi delle indagini preliminari e che la responsabilità dell’indagato sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna.