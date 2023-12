Salerno, chiude Museo dello Sbarco: servizi inagibili

di Antonio Jr. Orrico

Un pezzo di storia chiude definitivamente. Il Museo Dello Sbarco di Salerno chiude i battenti, si spera solo temporaneamente. Come riportato dal quotidiano “Le Cronache“, oggi online, ad annunciarlo tramite i canali social è Nicola Oddati, presidente dell’associazione presidente dell’associazione Parco della Memoria. Oddati, ormai da mesi, porta avanti una battaglia per provare a salvare la memoria storica di un luogo che dovrebbe essere motivo di vanto per la città ma che, a quanto pare, è solo un peso per il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

“Il Museo dello Sbarco e Salerno Capitale chiude, si spera temporaneamente, perché non ha disponibilità dei servizi igienici e all’interno ha infiltrazioni di acqua e caduta di calcinacci; ciò comporta la perdita di agibilità e la non ottemperanza alla chiusura potrebbe comportare per noi anche conseguenze penali. Si spera che queste mancanze vengano al più presto superate dall’ente proprietario della struttura. Al momento siamo costretti a disdire numerose prenotazioni, non solo dall’Italia, che sono la nostra unica fonte di sostentamento.” ha dichiarato lo stesso Oddati.

La struttura di via Allende è di proprietà della Regione Campania, che nei mesi scorsi ha presentato il conto ad Oddati. Quest’ultimo dovrà pagare tutti i fitti arretrati o lasciare la struttura nell’immediato. Il presidente dell’associazione Parco della Memoria ha più volte chiarito di non possedere la disponibilità economica per pagare gli arretrati e, nonostante i tanti appelli lanciati, nulla si è mosso.

Dall’amministrazione comunale di Salerno, nel frattempo, non proviene alcun cenno di sorta in questo senso.