Salerno, nessun evento per Carnevale e San Valentino: la denuncia dei commercianti

di Rita Milione

L’amministrazione di Salerno, a differenza di altre, non ha realizzato un programma nel giorno di Carnevale e neanche in quello di San Valentino. Infatti, ieri la città – come riporta il quotidiano Le Cronache – era completamente vuota così come i locali e le attività commerciali che hanno fatto sentire il loro grido di disperazione in un momento già particolarmente critico.

“Salerno è ormai alla deriva – dicono i commercianti –.Spente le Luci d’Artista non si organizza più nulla per portare gente in città. L’amministrazione è completamente assente. Abbiamo abbiamo avuto diversi incontri, l’ultimo meno di un mese fa, ci hanno promesso che avrebbero organizzato qualche evento per Carnevale e San Valentino, ma non abbiamo più avuto notizie in merito”.