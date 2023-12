Salerno, niente sold out per le Luci D’Artista a Natale

di Antonio Jr. Orrico

Un mezzo flop in vista. Il fine settimana del Natale si prospetta in ribasso rispetto a quanto pronosticato. Le Luci D’Artista di Salerno non faranno registrare il sold out prospettato inizialmente. Nel periodo tra il 23 e il 25 Dicembre, infatti, le prenotazioni già effettuate non faranno registrare il tutto esaurito in città, come invece si auspicava inizialmente. Come riportato dal quotidiano “Il Mattino”, oggi in edicola, le presenze di visitatori, a giudicare dalle prenotazioni finora ricevute, sfiora l’80% dei posti disponibili.

Andando sui principali motori di ricerca e siti per le prenotazioni, per la notte del 23 ci sono ancora 326 sistemazioni disponibili, con prezzi che vanno da 48 € per due persone, ma a tre chilometri di distanza dal centro cittadino, fino a 700 € per un appartamento deluxe. Insomma, i prezzi di Salerno, alzati in virtù del periodo e dell’attrazione turistica delle Luci D’Artista, probabilmente non hanno colpito così tanto la clientela, spingendola un pochino lontano dalla classica attrazione turistica, diventata ormai un vero e proprio must.

Il presidente dell’ABBAC, Antonio Ingenito, si riscopre molto preoccupato per via di questo fenomeno: “Stiamo assistendo a fenomeni speculativi che non ci piacciono affatto, anche se per certi versi, in circostanze come queste, sono per così dire fisiologici.“

Ingenito ha poi concluso: “L’appello che rivolgo agli operatori è quello di non alzare troppo l’asticella e di tutelare il consumatore. Non è possibile vedere che i costi di certe stanze siano schizzati fino a 300 euro a notte.”