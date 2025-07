Salerno, nuovo sistema ZTL: varchi rinnovati nel centro storico

di Redazione ZON

Il centro storico di Salerno si prepara a un importante aggiornamento tecnologico. La Giunta comunale ha approvato il progetto per il rinnovo completo del sistema di sorveglianza della ZTL, attivo da oltre sette anni per monitorare gli accessi alle strade tramite telecamere dedicate.

L’intervento, che prevede un investimento complessivo di 580mila euro in cinque anni, sarà sostenuto con un canone annuo di circa 90mila euro, a cui si aggiungono Iva e costi accessori. Non si tratta di un acquisto, ma di un noleggio operativo, pensato per garantire apparecchiature sempre all’avanguardia con manutenzione e assistenza comprese.

Il cambiamento

Il sistema attuale, installato nel 2018 dalla Kapsch (oggi Motus21), ha ormai esaurito il proprio ciclo. Come riportato nella delibera approvata dalla Giunta guidata dal sindaco Vincenzo Napoli, “dopo sette anni e alla luce delle tecnologie più moderne, è necessario un ammodernamento”.

In sostanza, le telecamere che leggono le targhe e verificano gli ingressi non sono più sufficientemente efficienti. Il nuovo progetto prevede la sostituzione dei 15 varchi elettronici attuali e l’implementazione di una centrale di controllo completamente rinnovata. La principale innovazione sarà l’introduzione di un software gestionale in cloud, una piattaforma online che semplificherà la gestione dei permessi e delle sanzioni, riducendo la burocrazia per i cittadini e garantendo controlli più accurati.

La gara d’appalto

Il passo successivo sarà l’avvio della gara pubblica per individuare la ditta incaricata dell’installazione del nuovo sistema. Il Settore Informatico del Comune si occuperà della stesura del bando, mentre l’Ufficio Acquisti seguirà l’intera procedura. Conclusa la gara, il nuovo sistema sostituirà quello attuale. La Polizia Locale continuerà a gestire le operazioni di controllo, ma con strumenti tecnologicamente più avanzati a supporto.